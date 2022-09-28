Колишній півзахисник Челсі та збірної Бразилії Рамірес вирішив не відставати від свого екс-одноклубника Джона Обі Мікела, і також оголосив про завершення ігрової кар'єри. Як і Мікел, Рамірес вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років. Про це бразилець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Колишній переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі завершив кар'єру

"Після деяких роздумів я хочу повідомити, що офіційно вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Хочу подякувати всім клубам, у складах яких я виступав. Ви і ваші фанати завжди будуть у моєму серці. Також я вдячний бразильській футбольній збірній за те, що вона подарувала мені можливість грати на двох чемпіонатах світу, це стало втіленням моєї мрії", - написав Рамірес.

У своїй кар'єрі бразилець виграв чемпіонати Португалії та Англії, Кубок Англії, кубки англійської та португальської ліги та Кубок УЄФА. Найвищим досягненням Раміреса у кар'єрі стала перемога у Лізі чемпіонів з Челсі у 2012 році.

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