Ще один колишній переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі завершив кар'єру
Слідом за Джоном Обі Мікелом ще один колишній півзахисник Челсі Рамірес оголосив про завершення футбольної кар'єри.
Колишній півзахисник Челсі та збірної Бразилії Рамірес вирішив не відставати від свого екс-одноклубника Джона Обі Мікела, і також оголосив про завершення ігрової кар'єри. Як і Мікел, Рамірес вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років. Про це бразилець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Колишній переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі завершив кар'єру
"Після деяких роздумів я хочу повідомити, що офіційно вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Хочу подякувати всім клубам, у складах яких я виступав. Ви і ваші фанати завжди будуть у моєму серці. Також я вдячний бразильській футбольній збірній за те, що вона подарувала мені можливість грати на двох чемпіонатах світу, це стало втіленням моєї мрії", - написав Рамірес.
У своїй кар'єрі бразилець виграв чемпіонати Португалії та Англії, Кубок Англії, кубки англійської та португальської ліги та Кубок УЄФА. Найвищим досягненням Раміреса у кар'єрі стала перемога у Лізі чемпіонів з Челсі у 2012 році.
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