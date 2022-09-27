Півзахисник Джон Обі Мікел у віці 35 років оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Після того, як Джон Обі Мікел не провів за свою останню команду Аль-Кувейт жодного матчу, нігерієць вирішив завершити ігрову кар'єру. Про це колишній півзахисник розповів у своєму Instagram.

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"Оцінивши свою двадцятирічну кар'єру, я мушу зазначити, що надзвичайно задоволений тим, чого мені вдалося досягти, і, що найважливіше, тим, якою людиною я став", - написав Обі Мікел.

Головною командою нігерійця у кар'єрі став "Челсі". У складі лондонців Джон Обі Мікел провів 249 матчів та забив 1 гол. Разом із "синіми" Мікел виграв Лігу чемпіонів 2012 року, чемпіонат Англії (двічі), Кубок Англії (чотири рази) та Кубок англійської Ліги (двічі).

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