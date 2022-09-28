Бывший полузащитник Челси и сборной Бразилии Рамирес решил не отставать от своего экс-одноклубника Джона Оби Микела, и тоже объявил о завершении игровой карьеры. Как и Микел, Рамирес решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет. Об этом бразилец заявил на своей страничке в Instagram.

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе Челси завершил карьеру

"После некоторых размышлений я хочу сообщить, что официально решил завершить карьеру профессионального футболиста. Хочу сказать большое спасибо всем клубам, в составах которых я выступал. Вы и ваши фанаты всегда будут в моём сердце. Также я благодарен бразильской футбольной сборной за то, что она подарила мне возможность играть на двух чемпионатах мира, это стало воплощением моей мечты", - написал Рамирес.

В своей карьере бразилец выиграл чемпионаты Португалии и Англии, Кубок Англии, кубки английской и португальской лиги и Кубок УЕФА. Наивысшим достижением Рамиреса в карьере стала победа в Лиге чемпионов с Челси в 2012 году.

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