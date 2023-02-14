Помічника головного відеоарбітра Лі Мейсона відсторонили на один тур після того, як він припустився помилки в матчі 23 туру чемпіонату Англії між Брентфордом і Арсеналом (1:1). Про це інформує The Athletic.

Арсенал і Брайтон отримали офіційні вибачення від глави суддів АПЛ за помилки

У цьому лондонському дербі Брентфорд забив нелегітимний гол, який було зараховано через помилку Мейсона. Лі не провів офсайдну лінію під час перевірки голу Айвена Тоуні. Наступного дня голова арбітрів анлійської Прем'єр-ліги Говард Вебб приніс "канонірам" вибачення за цю помилку.

Нагадаємо, що раніше від роботи відеоарбітром на матчі Ліверпуля та Евертона був відсторонений Джон Брукс. Він не зарахував легітимний гол Брайтона у ворота Крістал Пелас.

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