Команда Гвардіоли не могла змарнувати шанс наблизитися до лідера Арсенала на 3-очкову відстань перед очною битвою, яка чекає нас вже 15 лютого в Лондоні. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 18:30. Бірмінгемці гостро почали. Класна вертикальна атака пройшла лівим флангом уже на 1 хвилині. Бейлі був єдиним, хто у команди Емері пробивав. На жаль для ямайця, в обох випадках суперники встигали заблокувати. А далі почався бенефіс Родрі. Спочатку класно сховався за спинами Діаша з Гюндоганом і відгукнувся на подачу Мареза з кута поля.

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Потім іспанський опорник вивів Ілкая сам на сам. Німець пошкодував віддати на вільного Холанда, а чемпіон світу Дібу Мартінес парирував його удар. Норвезький нападник після скидання Діаша не підлаштувався під м'яч у воротарському, бахнувши далеко вбік. Зате Холанд асистував Гюндогану після помилки Чамберса, який скинув на хід нападнику Сіті. Під завісу тайму Гріліш намалював чудернацький пенальті, зашпортавшись у своїх же ногах. Навіть VAR не допоміг суддям. Марез, а не Холанд, підійшов до 11-метрової позначки і спокійно переграв аргентинського кіпера Вілли.

Господарі настріляли до перерви аж 2,67 xG, тоді як показник очікуваних голів суперника становив лише 0,12. Де Брюйне традиційно гостріший за партнерів, ведучи всю атакувальну гру й створивши найбільше моментів (3), але без результативних дій. Відзначаємо, наскільки високо діють Гюндоган з Родрі, наскільки легкий і гострий Гріліш, як солідно повернувся в основу Діаш. Вокер фактично входить у тріо центрбеків. Ну, а флангових захисників як таких і немає, бо й навіщо з таким пасивним суперником?

Перед 2 таймом Гвардіола замінив Діаша та Холанда, який отримав пошкодження стегна і тепер під питанням на Арсенал. Вийшли Аканджі та Альварес. Чемпіон світу відразу ж створює момент для невгамовного Родрі. Мартінес ледь впорався з потужним ударом опорника збірної Іспанії. І знову Родрі. На позиції ще й вінгера. Йде у дриблінг і націлено прострілює в саме серце штрафного. Альварес близький до мети, як і Де Брюйне десь поруч на добиванні. Віллани забили дурний гол. Бернарду з другої спроби привіз на своїй половині. Воткінс скористався пасом Дугласа Луїза і розмочив рахунок на 61 хвилині.

Альварес і Гюндоган по 2 рази стріляють. Небезпечно, близько, але де Мартінес не врятує, там захисники заблокують. Дещо здав після перерви Де Брюйне, чимало браку в бельгійця. Хоча один із найкращих моментів саме Кевін і розпочав. Альварес замикав дальню стійку після комбінації, яку розвинули Гюндоган і Гріліш – Конса вибив з лінії порожніх воріт. Коутінью, який вийшов на заміну, ледь не закрутив з лівого флангу, Едерсон витягнув. А як не влучив Марез перед Мартінесом, не скаже і алжирець. Альварес отримав розрізний пас від КДБ і вивів Ріяда на ідеальну позицію. Манчестер Сіті набирає 48 очок, на 3 бали відстаючи від Арсенала, перемога над яким дасть лідерство.

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