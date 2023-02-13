Голова суддів АПЛ Говард Вебб перепросив перед Арсеналом і Брайтоном за помилки суддівських бригад у матчах 23 туру чемпіонату Англії.

У матчі Арсенал – Брентфорд (1:1) у моменті з голом гостей арбітри не перевірили положення Крістіана Ньоргора, який зробив гольову передачу на Айвена Тоуні.

Арсенал – Брентфорд – 1:1 – відео голів і огляд матчу

У грі Крістал Пелас – Брайтон (1:1) суддівська бригада помилково скасувала гол Брайтона, оскільки провела лінію офсайду не по тому гравцеві.

Як інформує ВВС, PGMOL, організація, яка відповідає за якість суддівства в англійському футболі, офіційно визнала помилки, пояснивши їх людським фактором.

Глава суддів АПЛ Говард Вебб вибачився перед Арсеналом і Брайтоном за ці помилки. Відеоарбітр матчу Крістал Пелас – Брайтон Джон Брукс мав працювати і на зустрічі Ліверпуль – Евертон, однак сьогодні відбулася його заміна. Через його помилку в суботу в мерсисайдському дербі за VAR відповідатиме Девід Кут.

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