"Думаю, Ерлінг ще не повернувся у найкращу форму. На початку сезону він мав її, але потім все зіпсувала травма. На зборі в Абу-Дабі Холанд не міг тренуватися щодня. Йому тяжко рухати це велике тіло. Але з ігровими хвилинами він ставатиме кращим. У мене відчуття, що він не в найкращій формі. Це питання часу після травми.

Черговий бомбардирський рекорд Холанда у відеоогляді поєдинку Лідс – Манчестер Сіті – 1:3

Але у мене було відчуття, що він завжди є неймовірною загрозою для суперника. Цифри неймовірні. Він прийшов до нас не тільки заради статистики, ми хочемо перемагати. Але ми ще далекі від команди, яка була винятковою раніше. Є 70 очок, які потрібно розіграти. Ми повинні провести неймовірну серію, вигравати матч за матчем, щоб бути близькими до вершини таблиці", – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Додамо, що Манчестер Сіті впевнено переміг Лідс (3:1), а Холанд оформив дубль у ворота суперника.

Манчестер Сіті переміг Лідс і повернувся на другу позицію – Холанд зробив дубль, встановив рекорд АПЛ і перевершив Мессі