Манчестер Сіті без проблем обіграв Лідс у поєдинку 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Лідс – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті досить довго не міг забити. Відкрити рахунок вдалось Родрі аж наприкінці першого тайму – іспанець скористався рикошетом. А після перерви настала черга Холанда. Спочатку Гріліш класно перехопив передачу, вибіг разом з Ерлінгом на воротаря та віддав на порожні ворота.

Манчестер Сіті переміг Лідс і повернувся на другу позицію – Холанд зробив дубль, встановив рекорд АПЛ і перевершив Мессі

Пізніше ця парочка створила ще один м'яч – Холанд обігрався з Джеком та ударом в дотик забив свій 20-й гол в 14 поєдинках. Це найменша кількість поєдинків, необхідних для досягнення цієї позначки. Лідс відіграв один гол, але найбільше не вистачило сил.