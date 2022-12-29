"Думаю, Эрлинг еще не вернулся в самую лучшую форму. В начале сезона у него была, но потом все испортила травма. На сборе в Абу-Даби Холанд не мог тренироваться каждый день. Ему тяжело двигать это огромное тело. Но с игровыми минутами он будет становиться лучше. У меня чувство, что он не в лучшей форме. Это вопрос времени после травмы.

Очередной бомбардирский рекорд Холанда в видеообзоре поединка Лидс – Манчестер Сити – 1:3

Но у меня было чувство, что он всегда является невероятной угрозой для соперника. Цифры невероятны. Он пришел к нам не только ради статистики, мы хотим побеждать. Но мы еще далеки от команды, которая была исключительно раньше. Есть 70 очков, которые нужно разыграть. Мы должны провести невероятную серию, выигрывать матч за матчем, чтобы быть близкими к вершине таблицы", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что Манчестер Сити уверенно победил Лидс (3:1), а Холанд оформил дубль в ворота соперника.

Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию – Холанд сделал дубль, установил рекорд АПЛ и превзошел Месси