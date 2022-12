Манчестер Сіті після недавньої перемоги Ньюкасла опустився на третю позицію в турнірній таблиці, а від Арсенала підопічні Пепа Гвардіоли відставали аж на вісім очок. Звісно, в їхньому активі було ще дві гри в запасі, але цей факт не звільняв від необхідності виграти в Лідсі. До зустрічі на Елланд Роуд "містяни" підготувались, одягнувши форму в червоно-чорних кольорах – очевидно, англійці надихнулись футболками Карпат у сезоні 2013/14.

Вже на 2-й хвилині манкуніанські бандерівці могли відкрити рахунок внаслідок закидання з глибини на хід Холанду. Ерлінг вирвався на рандеву з Мельє і спробував його перекинути, однак голкіпер не дав цього зробити. Втім, за наступні півгодини гравці Сіті створили мінімум моментів. Крім цього епізоду, пригадується тільки дальній постріл Гюндогана на 22-й хвилині – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Поєдинок виглядав доволі нудним, однак гості повністю контролювали його перебіг. Лідс у першому таймі провів всього один удар, в той час як "містяни" пробили аж 16 разів. Щоправда, серйозно притиснути суперника команда Пепа Гвардіоли змогла лишень в останні 15 хвилин перед перервою.

Так, на 33-й хвилині Холанд вдруге вирвався віч-на-віч з Мельє, пробивши низом. Голкіпер скоротив дистанцію й парирував. Після розіграшу кутового Гріліш отримав м'яч і метрів з 13-ти бахнув над воротами, а на 37-й хвилині Гюндоган стріляв з правого краю штрафного – Мельє врятував! На 44-й же Марез мав забивати з кута воротарського, замикаючи передачу Гріліша, однак сфера пролетіла повз дальню стійку.

Зрештою, у компенсований час Манчестер Сіті дотиснув "павичів". Де Брюйне розігнав атаку лівим флангом і віддав пас у центр, Родрі одразу перевів м'яч на правий край штрафного, а Марез потужно пробив – Мельє парирував, але Родрі тут же зіграв на добиванні. 0:1! Саме з цим рахунком футболісти й відправились відпочивати.

На старті ж другого тайму Лідс посипався. Вже на 51-й хвилині гості подвоїли свою перевагу зусиллями Гріліша та Холанда. Джек перехопив м'яч на чужій половині й вирвався сам на сам з Мельє, покотивши м'яч Ерлінгу – той не схибив. 0:2!

На 60-й Гюндоган мав оформити розгром, отримавши розрізний пас від Де Брюйне й вистріливши над поперечкою, а на 64-й "містяни таки добилися свого. Гріліш розігнав контратаку й завершив її передачею на Холанда, якому залишалося розстріляти ворота метрів з 14-ти. 0:3! Таким чином, Ерлінг став футболістом, якому вдалося найшвидше забити 20 голів у АПЛ – норвежцю вистачило 14 матчів.

20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances: 14 - Erling Haaland 21 - Kevin Phillips 23 - Andrew Cole 26 - Ruud van Nistelrooy 26 - Diego Costa 26 - Tony Yeboah Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia

Крім того, під керівництвом Пепа Гвардіоли ніхто не забивав 26 голів за перші 20 матчів. Холанд став першим, перевершивши навіть Мессі.

25 - Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances under Pep Guardiola; this is the quickest that any player has reached 25 goals under Guardiola with top-flight clubs:



20 - Erling Haaland

28 - Lionel Messi

30 - Samuel Eto'o

35 - Sergio Agüero

41 - Thierry Henry



Greats. pic.twitter.com/zXaNazJbmE