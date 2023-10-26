"У будь-якій команді, яка йде внизу турнірної таблиці, будуть такі чутки. Багато команд УПЛ після початку сезону вже змінили тренерів, а ми ще тримаємось. На моє переконання, роботу тренера треба міряти відрізками та давати шанси. Не можна на емоціях ухвалювати рішення.

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А чого до зими, а не до кінця сезону? Давайте будемо рухатися крок за кроком. Інформація про те, що доля Лавриненка визначиться у матчі проти Миная? Я не знаю, звідки у вас така інформація, адже наглядова рада була закритою. Я б не довіряв таким інсайдам. Шевчука ми точно не розглядали. Він сам вам розповів, що наразі не хоче бути тренером.

Найближчий матч вирішальний для Вереса в багатьох аспектах, як і для Миная. Це матч з прямим конкурентом за виживання, тому нічия не буде влаштовувати ні одну з команд. Може у вас є інсайдерська інформація по Миная, чи буде ця гра вирішальною для Шарана? Такі інсайди може у себе вдома будь-хто кліпати. Даю вам конкретну відповідь: наглядова рада не розглядала такі варіанти", – поділився Надєїн в інтерв'ю Українському футболу.

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