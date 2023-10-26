"В любой команде, которая идет внизу турнирной таблицы, будут такие слухи. Многие команды УПЛ после начала сезона уже сменили тренеров, а мы еще держимся. По моему убеждению, работу тренера надо мерить отрезками и давать шансы. Нельзя на эмоциях принимать решения.

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А почему до зимы, а не до конца сезона? Давайте будем двигаться шаг за шагом. Информация о том, что судьба Лавриненко определится в матче против Миная? Я не знаю, откуда у вас такая информация, ведь наблюдательный совет был закрытым. Я бы не доверял таким инсайдам. Шевчука мы точно не рассматривали. Он сам вам рассказал, что пока не хочет быть тренером.

Ближайший матч решающий для Вереса во многих аспектах, как и для Миная. Это матч с прямым конкурентом за выживание, поэтому ничья не будет устраивать ни одну из команд. Может у вас есть инсайдерская информация по Минаю, будет ли эта игра решающей для Шарана? Такие инсайды может у себя дома любой клипать. Даю вам конкретный ответ: наблюдательный совет не рассматривал такие варианты", – поделился Надеин в интервью Украинскому футболу.

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