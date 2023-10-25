Виконувачем обов'язків спортивного директора Вереса буде Юрій Габовда, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Ця посада залишалася вакантною з січня 2023 року після того, як В'ячеслав Шевчук став віце-президентом рівненського клубу.

Нагадаємо, у липні цього року Габовда був призначений спортивним директором дитячої футбольної академії Вереса, тож тепер поєднуватиме роботу на цих двох посадах. Окрім цього, відповідальним за вирішення юридичних питань обрали Сергія Коваля, який раніше обіймав посаду радника президента клубу.

До слова, Верес після 11-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, набравши 6 очок.

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