Вже у неділю, 29 жовтня, в рамках 12-го туру УПЛ відбудеться битва двох головних аутсайдерів турнірної таблиці – Миная та Вереса, яка стане доленосною для головного тренера "червоно-чорних" Сергія Лавриненка. Поразка у цій грі означатиме майже неминучу відставку 48-річного фахівця.

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За повідомленням "ТаТоТаке", головним претендентом та фаворитом на посаду Лавриненка є Руслан Костишин.

Нагадаємо, Костишин відомий своєю багаторічною успішною співпрацею з Колосом, який він з аматорів вивів в УПЛ, і навіть виступав у єврокубках. Останнім місцем роботи Руслана Володимировича був казахстанський Аксу, який він покинув у квітні через незадовільні результати.

До слова, після 11-ти турів Верес з 6-ма очками і грою в запасі йде на п'ятнадцятій сходинці УПЛ, Минай з 3-ма пунктами останній.

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