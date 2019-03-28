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Шевчук: Луческу постійно чинив великий тиск на гравців

22:27 277 Читать на русском
Шевчук: Луческу постійно чинив великий тиск на гравців
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від роботи під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу.

"Виділити декілька моментів, які мені не подобалися у роботі Луческу, і я ніколи не зроблю подібного? Луческу – великий професіонал, він був мотивований на роботу кожен день.

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Він постійно чинив великий тиск на гравців. Часто футболісти розслабляються і знижують до себе вимоги. Він цього не дозволяв. А щодо його помилок... Не знаю, мені складно відповісти на це питання", – передає слова Шевчука Football.ua.

Зазначимо, що наразі В'ячеслав Шевчук тренує Олімпік, а Мірча Луческу перебуває у творчій відпустці після звільнення з тренерського містка збірної Туреччини.

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Теги
Шахтар Шахтар В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік Мірча Луческу Мірча Луческу
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