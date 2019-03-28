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Шевчук: Луческу постоянно оказывал большое давление на игроков

22:27 65 Читати українською
Шевчук: Луческу постоянно оказывал большое давление на игроков
Вячеслав Шевчук / ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от работы под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу.

"Выделить несколько моментов, которые мне не нравились в работе Луческу, и я никогда не сделаю подобного? Луческу – большой профессионал, он был мотивирован на работу каждый день.

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Он постоянно оказывал большое давление на игроков. Часто футболисты расслабляются и снижают к себе требования. Он этого не позволял. А по поводу его ошибок... Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос", – передает слова Шевчука Football.ua.

Отметим, что сейчас Вячеслав Шевчук тренирует Олимпик, а Мирча Луческу находится в творческом отпуске после увольнения с тренерского мостика сборной Турции.

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Теги
Шахтер Шахтер Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Олимпик Олимпик Мирча Луческу Мирча Луческу
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