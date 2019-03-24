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Шахтар гальмує розвиток молодих футболістів, – Шевчук

13:09 1415 Читать на русском
Шахтар гальмує розвиток молодих футболістів, – Шевчук
В'ячеслав Шевчук / Фото: ФК Олімпік

Легенда "гірників" В'ячеслав Шевчук вважає, що Шахтар гальмує розвиток молодих українських гравців.

"Чи гальмує Шахтар розвиток молодих футболістів? Я думаю, що гальмує. На атакувальні позиції в Шахтарі приходять бразильці. Приходять футболісти, які одні з найбільш обдарованих в Бразилії. Ще й за великі гроші. З українських гравців лише Коваленко може конкурувати з ними. І то був період, коли йому було дуже складно.

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Через це Борячуку, Зубкову, Ігнатенку складно конкурувати, і вони грають в Маріуполі. Хоча, це найкращі молоді футболісти України. Ну і є ще Матвієнко, про нього не треба забувати. Миколі теж вдалося пробитися в основний склад.

А Зінченко – приклад для багатьох. Він своїм ставленням до справи, своїм характером показує, що гідний бути в Манчестер Сіті, в топ-клубі. Залишився б Сашко в Шахтарі, йому було б складно так прогресувати. Він молодець, що гне свою лінію, працює і працює", – передає слова Шевчука Football.ua.

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Шахтар Шахтар В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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