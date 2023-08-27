"Це дуже яскрава перемога, він молодець. І яка підтримка у Польщі! Вітаю, це дуже важлива перемога для всіх нас.

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Сашко приїжджав, підтримував команду, коли я ще був тренером національної збірної, приходив на тренування. Зараз ми обоє амбасадори United24, тому для нас дуже важливо робити всю роботу, щоб підтримати Україну. Мені дуже приємно бути тут, підтримати його. Яскрава перемога", – сказав Шевченко у коментарі Megogo.

Нагадаємо, Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа у 9-му раунді.

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