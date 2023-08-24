День Незалежності України згуртував навколо себе відомих людей з різних куточків світу.

Благодійна платформа United24 випустила емоційне відео з нагоди національного свята.

Англійські клуби масово вітають українців з Днем Незалежності

Андрій Шевченко, Олександр Усик та багато інших зірок продекламували вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Іноземні друзі нашої держави доклали зусиль, щоб вимовляти слова саме українською мовою.

Нагадаємо, Андрій Шевченко вже півтора року не повертається до тренерської діяльності і віддає всі сили для підтримки України. Усик місяць тому несподівано підписав контракт з Поліссям, але зараз все ж більше думає про бокс – вже 26 серпня відбудеться чемпіонський поєдинок проти Даніеля Дюбуа.

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив