Невиразний матч Циганкова

Віктор у попередньому турі провів не найкращу свою гру. Хетафе дуже щільно працював з українцем, мало що йому дозволяючи – проявити себе краще вдалося тільки після того, як Жирона оформила перевагу в два голи. У зустрічі з Севільєю на Рамон Санчес Пісхуан нашому земляку мало бути легше.

По-перше, у нервіонців травмувався основний лівий бек Акунья. По-друге, очікувалося протистояння на зустрічних курсах. До того ж, фулбеки у Хосе Луїса Менділібара звикли підійматись високо, підтримуючи атаку. Словом, у Циганкова мав бути простір.

На жаль, це була лишень теорія. На практиці Вітя провів приблизно такий же матч, як і з Хетафе та навіть з Сосьєдадом – українець не допускав страшних провалів, але й нічого крутого не зробив. Не в останню чергу так сталося через необхідність проводити значну частину часу на власній половині, допомагаючи захисникам.

Допомога виявилась солідною. Циганков виграв три з чотирьох дуелей у повітрі й чотири з семи єдиноборств на землі. У його активі – один винос і одне відбирання, хоча одного разу і його обіграли на дриблінгу. Солідно, як для гравця атаки.

На чужій же половині у Віктора не пішло. Достатньо подивитись на карту передач – майже всі спроби запустити м'яч уперед виявились невдалими. Жодна подача Віктора не знайшла адресата.

Ударів не було взагалі, як і пасів під них. Захисники Севільї добре відпрацювали з нашим земляком – особливо Гудель, який діяв максимально жорстко, та ще й провокував у паузах.

Тим не менш, Циганков взяв участь у гольовій атаці. Савіо на 56-й хвилині протягнув м'яч з лівого флангу в центр, а Віктор відкрився під його передачу. Українець на дриблінгу втік від Окампоса та Наваса, зайшов у штрафний і виконав передачу на 11 метрів – її вибили в ноги Мартінесу. Арнау скинув м'яч під потужний постріл Алейшу Гарсії.

Між іншим, завдяки цьому голу Жирона вийшла вперед у рахунку. На жаль, чогось цікавішого Циганков не продемонстрував. Екс-динамівець покинув поле на 77-й хвилині, отримавши посередні 6,7 балів від Sofascore і 6,6 від Whoscored.

Довбик міг добивати Севілью

Артем починав матч на лаві запасних, однак у його появі на полі ніхто не сумнівався. Мічел кинув його у бій на 63-й хвилині, знявши з пробігу 36-річного Стуані. Можливо, це був останній матч Крістіана за Жирону.

А вже на 65-й Довбик підтримав небезпечну контратаку 2-в-2. Савіо втік лівим флангом і виконав простріл на дальню стійку, куди відкривався Артем, але в останню мить Баде вибив м'яч у підкаті.

На 85-й же хвилині наш форвард втратив фантастичну нагоду, аби добити Севілью.

Савіо на дриблінгу пройшов до лінії штрафного, прибрав зі шляху захисника й опинився прямо перед Гассанігою – хавбек вистрілив низом і влучив у праву стійку, а м'яч відскочив у напрямі лівої. Артем прийняв його та пробив у ближній. І не влучив! Сфера пролетіла повз ворота.

Dovbyk with quite the sitter missed there pic.twitter.com/BFomhSxyuh