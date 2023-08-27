"Это очень яркая победа, он молодец. И какая поддержка в Польше! Поздравляю, это очень важная победа для всех нас.

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Саша приезжал, поддерживал команду, когда я еще был тренером национальной сборной, приходил на тренировки. Сейчас мы оба послы United24, поэтому для нас очень важно делать всю работу, чтобы поддержать Украину. Мне очень приятно быть здесь, поддержать его. Яркая победа", – сказал Шевченко в комментарии Megogo.

Напомним, Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа в 9-м раунде.

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