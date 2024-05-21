Український захисник Олександр Зінченко, який зараз виступає за Арсенал, підбив підсумки своїх виступів за сезон 2023/24.

"Пишаюся командою та щасливий бути одним із вас, каноніри. Клубний сезон закінчився. На жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього.

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Особисто я повністю розумію, що це був далеко не мій найкращий сезон. Обіцяю всім уболівальникам і тим, хто сумнівається, що повернуся набагато сильнішим. Дуже дякую за вашу величезну підтримку. До нових зустрічей", – написав Зінченко на своїй сторінці в інстаграм.

До слова, цього сезону 27-річний українець зіграв за Арсенал 35 матчів, забив один гол та віддав 2 асисти.

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