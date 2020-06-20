Шевченко зізнався, хто з топ-наставників сильно вплинув на розвиток його тренерської кар'єри

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, у кого із зіркових наставників перейняв деякі методи роботи.

"Багато чому навчився у Моурінью. Дуже цікаво було, як він тренував команду. Жозе завжди знаходив щось з нічого. Це його менталітет. Ти повинен завжди вірити. Ти можеш повернути хід гри в останню секунду.

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В історії було багато матчів, коли доля зустрічі вирішувалася в останні хвилини – наприклад, Манчестер Юнайтед – Баварія в 1999-му. Все вирішили дві хвилини. У великих команд є такий менталітет.

Коли тренуєш топ-футболістів, вони повинні вірити, що все можна повернути в останні 10 секунд. Якщо вірити в це, можна навіть ЛЧ виграти в додатковий час. Подивіться на Реал при Анчелотті. Це краса футболу, але ти повинен вибудувати правильну психологію", – розповів Шевченко в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, Шевченко працював з Моурінью в Челсі з 2006 по 2008 роки.

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