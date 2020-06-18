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Павелко відверто оцінив можливість суміщення Шевченком роботи у збірній і клубі

17:43 - Читать на русском
Павелко відверто оцінив можливість суміщення Шевченком роботи у збірній і клубі
Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фейсбук А. Павелка

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко висловився щодо співпраці головного тренера збірної України з якимось клубом.

"Думаю, дуже важко зараз знайти фахівця, який працює і в клубі, і у збірній. Раніше така мода була, але зараз всі у світовому і європейському футболі розуміють, що тренерський штаб повинен працювати з одним завданням, не розділяти його на клубну роботу і роботу у збірній.

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Так що це питання ніколи навіть не обговорювалося і ніколи не буде підніматися", – сказав Павелко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з Андрієм Шевченком. Нова угода розрахована до кінця 2022 року. Контракт залишилося лише підписати.

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Теги
Андрій Павелко Збірна України Андрій Андрій Шевченко Україна Україна
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