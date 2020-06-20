Шевченко признался, кто из топ-наставников сильно повлиял на развитие его тренерской карьеры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, у кого из звездных наставников принял некоторые методы работы.

"Многому научился у Моуринью. Очень интересно было, как он тренировал команду. Жозе всегда находил что-то из ничего. Это его менталитет. Ты должен всегда верить. Ты можешь перевернуть ход игры в последнюю секунду.

Павелко откровенно оценил возможность совмещения Шевченко работы в сборной и клубе

В истории было много матчей, когда судьба встречи решалась в последние минуты – например, Манчестер Юнайтед – Бавария в 1999-м. Все решили две минуты. У больших команд есть такой менталитет.

Когда тренируешь топ-футболистов, они должны верить, что все можно вернуть в последние 10 секунд. Если верить в это, можно даже ЛЧ выиграть в дополнительное время. Посмотрите на Реал при Анчелотти. Это красота футбола, но ты должен выстроить правильную психологию", – рассказал Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, Шевченко работал с Моуринью в Челси с 2006 по 2008 годы.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом