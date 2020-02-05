Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

"Футбол 24" розповідає про Андреа Адзаліна – нового помічника Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" поповнився третім представником Італії. Після Мауро Тассотті та Андреа Малдери, які четвертий рік працюють на благо українського футболу, асистентом Андрія Шевченка став Андреа Адзалін. 34-річний фахівець відповідатиме за фізичну підготовку гравців національної команди України. Попри доволі молодий вік, італієць може похизуватися серйозним досвідом роботи – зокрема, у топ-чемпіонатах Європи. Як з'ясувалося, Андреа розпочав роботу в національній команді України ще кілька тижнів тому, проте широкому загалу про це стало відомо лише зараз.

Шевченко запросив ще одного італійця в тренерський штаб збірної України – він вигравав АПЛ із сенсаційним Лестером

Андреа Адзалін народився 3 серпня 1985 року у Варезе (Італія). Розпочинав навчання за напрямком "Комп'ютерна інженерія", отримавши відповідний диплом вищої школи у 2004 році. Зрештою, з часом Адзалін побачив себе у спорті, після чого активно почав здобувати відповідну освіту. Він з відзнакою закінчив Міланський університет, отримавши звання магістра спортивних наук. Далі було 4-річне навчання в універсистеті Верони, після закінчення якого Андреа став доктором філософії. З 2012 року Адзалін працює у Пізанському університеті на посаді лектора кафедри стратегії періодизації тренувань у футболі. З січня 2017-го італієць обіймає аналогічну посаду в університеті Барі. Активна футбольна діяльність не заважає йому регулярно зустрічатися зі студентами різних навчальних закладів Італії та читати лекції на спортивну тематику.

На професіональному рівні у футбол не грав, одразу розпочавши тренерську діяльність. Першим його місцем роботи у 2009-му стали скромні ФК Луїно та Варезе, після чого Клаудіо Раньєрі покликав Адзаліна у Монако перед початком сезону 2012/13. Влітку 2013-го Андреа здобув першу серйозну нагороду в тренерській кар'єрі. Молодіжна збірна Італії стала віце-чемпіоном Європи, поступившись у фіналі Іспанії з рахунком 2:4. Один з голів у фінальному матчі забив Чіро Іммобіле, який зараз феєрить у Серії А та є одним з головних фаворитів у боротьбі за "Золотий бутс". Кольори тієї команди захищали, зокрема, Марко Верратті, Лоренцо Інсіньє та Алессандро Флоренці. Головним тренером "адзурріні" був Девіс Манджа (чинний наставник збірної Мальти), який був знайомий з Адзаліном ще з часів Варезе. Саме він і запросив Андреа у свій тренерський штаб.

Після того молодий італієць працював у тренерському штабі Раньєрі в збірній Греції, але той період роботи вдалим не назвеш – через невдалі результати Клаудіо та його асистентів відправили у відставку. Влітку 2015 року Андре приєднався до Лестера, відгукнувшись на запрошення того ж Раньєрі. Саме там італієць досяг наразі найвищого етапу своєї кар'єри, адже став невід'ємною частиною сенсаційного чемпіонства команди у сезоні 2015/16.

"16 червня 2015 року я одружився, а за кілька днів після цього мені зателефонував Раньєрі та покликав у Лестер. Безумовно, я одразу погодився, адже працювати в АПЛ – мрія для кожного тренера. Коли я прийшов у команду, то одразу помітив неймовірну єдність. Кожен день ми проживали з усвідомленням, що самі є ковалями своєї долі. Я добре пам'ятаю ті незабутні моменти. Скромна команда з провінції опинилася на вершині Прем'єр-ліги – унікальна історія, яка привернула увагу всього світу. Деякі речі трапляються лише раз у житті – імовірно, тоді був саме той випадок. Але я не живу спогадами і вважаю за краще дивитися вперед, у майбутнє", – заявляв Адзалін, за успіхами якого активно слідкували у рідному для нього Варезе.

Сам Адзалін відзначав вагому роль рідного міста та команди у своїй кар'єрі. "Я приїжджаю сюди, коли з'являється така змога. Без Варезе я б не опинився там, де мені пощастило працювати. Неможливо забути те місце, звідки ти родом. Ця команда завжди у моєму серці і тому дуже прикро бачити, що ці х...ові люди з нею зробили. Я думав, що клуб перебуває в хороших руках, але вийшло навпаки" – емоційно заявив Андреа минулого року. Саме тоді Варезе, який на той момент виступав у п'ятому за силою дивізіоні Італії, оголосив про банкрутство через несплату обов'язкового внеску на участь у чемпіонаті.

Як бачимо, Андреа Адзалін любить рідне місто, мешканці якого віддячують взаємністю. Перемогу Лестера в чемпіонаті Англії святкувало все місто. "Тріумф команди Раньєрі – це перемога і нашого Адзаліна, який завжди відзначався серйозністю, відповідальним ставленням до справи та величезним серцем. При цьому одним із ключових факторів вражаючого успіху Лестера була неймовірна фізична підготовка гравців. Чия ж це заслуга, якщо не нашого Адзаліна? Як бачимо, Італія розкриває не лише хороших тактиків, а й провідних фахівців з фізпідготовки" – у місцевих газетах Варезе не приховували захоплення роботою Андреа.

"Спорт вчить вміти визнавати свою поразку, коли твій суперник виявився кращим за тебе. Вміння правильно провести фізичну підготовку є дуже важливим. Не обов'язково щодня проводити тренування, як це думають в Італії, а от здатність вчасно виявити втому та потребу кожного гравця у відпочинку – одна з основних необхідностей. З цієї точки зору робота в Англії дуже мені допомогла. Саме правильне відновлення футболіста відіграє вирішальну роль у його функціональному стані. Краще один день максимально навантажити гравців, щоб потім дати їм вихідний, а не провести два заняття у полегшеному режимі лише для галочки", – розповідав Адзалін під час однієї з лекцій в університеті.

Як це часто буває, після злету настало падіння. Керівництво Лестера у зв'язку з серією невдалих результатів команди вирішило попрощатися з тренерським штабом. Наступним пунктом призначення Андреа став Нант, куди його покликав, звісно ж, Клаудіо Раньєрі. Втім, у Франції італійці затрималися лише на один сезон, після чого був невдалий вояж до Фулхема. Раньєрі не зумів врятувати "котеджерів" від вильоту з АПЛ, покинувши клуб ще до завершення чемпіонату. Адзалін допрацював до завершення сезону, після чого у травні минулого року залишив Фулхем. Саме ця команда донедавна була останнім футбольним місцем роботи італійця.

Як бачимо, у кар'єрі Андреа Адзаліна не бракувало як позитиву, так і негативу. Однією із чорних сторінок у житті тренера стала трагічна загибель Еміліано Сали, з яким він перетинався у Нанті. На думку італійця, ця трагедія сталася невипадково. "Легковажність деяких шахраїв коштувала життя цьому хлопцю, який летів назустріч своїй мрії. Він завжди житиме у наших думках та серцях, а ви рано чи пізно все одно заплатите за свій вчинок. Мене злить ця несправедливість і я намагатимуся робити все, щоб зробити цей світ кращим" – написав Адзалін у соцмережах 8 лютого 2019 року. Саме у той день експерти опізнали тіло загиблого Сали.

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Що стосується особистого життя Андреа, то його обраницею стала Еріка Лія – також уродженка Варезе. Вони побралися у 2015 році та виховують доньку. Саме дружину Адзалін називає однією із трьох осіб, якими він найбільше захоплюється. Інші двоє – Клаудіо Раньєрі та Н'Голо Канте. "Моя дружина завжди перебуває поруч, коли це потрібно. Я захоплююся нею. Раньєрі завдяки своєму досвіду надав мені неймовірну впевненість. Він відіграв колосальну роль у моїй кар'єрі, я буду вдячний йому все життя. Що стосується Канте, то він вміє знайти підхід до кожного. Н'Голо є доволі скромним, але завжди усміхається, серйозно ставиться до роботи і отримує від неї задоволення".

Італійські ЗМІ відзначають неймовірну наполегливість Андреа, фантастична працелюбність якого і допомогла йому досягнути серйозних, як для його віку, висот. Він завжди шукає нові ідеї та проекти та не забуває тих, з ким працював. Адзалін зберігає вдома всі важливі для нього футбольні речі – від чемпіонської медалі АПЛ та дзвіночка, який подарував Раньєрі, до футболок Фабіо Боріні та бутс Радамеля Фалькао. Але окреме місце у домі тренера належить банальному спортивному костюму Варезе – команди, з якої все розпочалося. Під керівництвом Роландо Марана Варезе в сезоні 2011/12 ледь не вийшов у Серію А, але поступився у плей-офф, після чого покотився у прірву.

Андреа Адзалін пройшов шлях від скромного та спокійного Варезе до вершини Прем'єр-ліги. Новоспечений асистент Андрія Шевченка став одним із творців чи не найбільшої футбольної сенсації останніх років, а тепер його чекає новий виклик у збірній Україні. Перший крок до успіху 34-річний італієць вже зробив. "Я гордий розпочати новий досвід з моїми тренерами Андрієм Шевченком, Мауро Тассотті та Андреа Малдерою. Слава Україні", – написав написав італієць у Twitter.

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