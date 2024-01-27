"Дуже дивно чути такі заяви Чеферіна, оскільки Словенія теж проходила через війну свого часу. Або Хорватія, як розповідав Даріо Срна.

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Цікаво, що перед матчем проти Італії у кваліфікації на Євро-2024 схожі заяви вже лунали від Чеферіна. Тобто, без Італії Євро-2024 неможливо уявити, а Україна там не потрібна, так виходить з його слів?

Замість того, щоб робити все можливе, щоб підтримати Україну в такий важкий час, і наших військових, і народ України, який завдяки футболу може відволіктися від цих подій, лунає ось таке. У мене, чесно кажучи, немає слів. Так не може бути!

З його слів взагалі виходить, що він підтримав військове вторгнення Росії. Висловився, як імпотент, вибачте мені на слові. Так не можна. Гравці збірної України теж це читають, все бачать. Не має права президент УЄФА озвучувати такі тези на загальний розсуд. Це просто нонсенс", – цитує Федецького Інформатор.

Нагадаємо, раніше Чеферін заявив, що побоюється виходу України чи Ізраїлю на Євро-2024 через військові дії в обох країнах.

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