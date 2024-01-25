"Наше завдання ускладнюється – бути конкурентними і відстоювати інтереси України. Асоціації в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина мають два фокуси. Перший – вигравати турніри. Другий – використовувати футбол для розв'язання соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися як вони, то нам потрібно закрити базові проблеми, вирішувати базові питання.

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Давайте тепер подивимось на український контекст. Ми живемо у найскладніший час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футболу, а й всієї країни. Головне завдання – зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол, ми маємо стагнацію. Низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей. Тут я хочу сказати, що є країна з успішним подоланням такого виклику – це Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 90-х, коли у них почалася війна.

Можу сказати, що я розмовляв зі своїм другом Звоніміром Бобаном, який мав відношення до створення цієї програми. І він готовий нам допомагати", – цитує Шевченка Tribuna.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.

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