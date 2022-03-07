Колишній тренер Дженоа та нашої національної збірної Андрій Шевченко, як і всі українці, болісно переживає російське вторгнення. Під час спілкування в ефірі італійського телебачення він не зміг стримати сліз.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жахіття, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати.

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Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернусь до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність.

Україна хоче бути частиною Європи, це було наше народне рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності", – зі сльозами на очах заявив Шевченко в інтерв'ю RAI 3.

До слова, Андрій Миколайович з першого дня війни засуджує дії Росії, відкриваючи світу правду, допомагає з-за кордону та виходить на мітинги солідарності з Україною.

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