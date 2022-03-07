Бывший тренер Дженоа и нашей национальной сборной Андрей Шевченко, как и все украинцы, болезненно переживает российское вторжение. Во время общения в эфире итальянского телевидения он не сумел сдержать слез.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать.

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Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости", – со слезами на глазах заявил Шевченко в интервью RAI 3 .

К слову, Андрей Николаевич с первого дня войны осуждает действия России, открывая миру правду, помогает из-за границы и выходит на митинги солидарности с Украиной.