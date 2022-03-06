"У Великій Британії всі футбольні клуби відгукнулися на ситуацію в Україні. Вони готові приймати українських дітей, аби вони тренувалися в академіях клубів АПЛ. Наразі будемо проводити серію переговорів, щоб оформити документи. Потрібно отримати дозвіл. Намагатимемося дуже швидко це оформити.

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Я на зв'язку із федерацією футболу. Відкриватимуться спортивні табори. Потрібно зробити все, щоб діти, які виїжджають із міст України, змогли тренуватись або на заході країни, або це вже буде на території інших держав. Потрібно зробити, щоб вони змогли адаптуватися та жити нормальним життям", – сказав Шевченко у програмі Сніданок з 1+1.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді окупаційні війська планомірно руйнують українські міста, люди змушені залишати свої домівки. З початку війни за кордон виїхало понад мільйон нашого населення.

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