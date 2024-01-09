Вже наступного тижня Андрій Шевченко відвідає кілька міст України, щоб представити свій план дій на посаді очільника українського футболу.

Передвиборче турне Андрія Шевченка пройде з 16 по 20 січня. Воно розпочнеться у Львові, продовжиться у Києві й Одесі та завершиться у Харкові. Під час поїздки 47-річний Шевченко представить свою програму на посаді президента УАФ. Про це повідомив Ігор Бурбас у Telegram.

Шевченка і Блохіна кликали очолити несподівану збірну – відома відповідь українських володарів "Золотого м'яча"

У кожному місті, куди завітає Шевченко, буде круглий стіл з представниками кількох обласних асоціацій. Для зручності, щоб почергово зустрітись з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом – захід, центр, південь і схід України.

Також на порядку денному будуть кадрові питання – це команда, з якою збирається працювати колишній тренер збірної України у випадку обрання президентом УАФ.

Нагадаємо, засідання Конгресу УАФ, на якому оберуть нового президента Асоціації, заплановане на 25 січня. Шевченко є єдиним кандидатом на цю посаду. Андрій Павелко, який очолював УАФ з 2015 року, відсторонений від посади судом і перебуває в СІЗО.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року