Шевченко їде в передвиборче турне містами України – відомі плани фаворита на крісло президента УАФ
Вже наступного тижня Андрій Шевченко відвідає кілька міст України, щоб представити свій план дій на посаді очільника українського футболу.
Передвиборче турне Андрія Шевченка пройде з 16 по 20 січня. Воно розпочнеться у Львові, продовжиться у Києві й Одесі та завершиться у Харкові. Під час поїздки 47-річний Шевченко представить свою програму на посаді президента УАФ. Про це повідомив Ігор Бурбас у Telegram.
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У кожному місті, куди завітає Шевченко, буде круглий стіл з представниками кількох обласних асоціацій. Для зручності, щоб почергово зустрітись з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом – захід, центр, південь і схід України.
Також на порядку денному будуть кадрові питання – це команда, з якою збирається працювати колишній тренер збірної України у випадку обрання президентом УАФ.
Нагадаємо, засідання Конгресу УАФ, на якому оберуть нового президента Асоціації, заплановане на 25 січня. Шевченко є єдиним кандидатом на цю посаду. Андрій Павелко, який очолював УАФ з 2015 року, відсторонений від посади судом і перебуває в СІЗО.
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