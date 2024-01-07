Шевченко та Блохін / фото з відкритих джерел

Збірна Азербайджану запрошувала на тренерський місток двох українських володарів "Золотого м'яча", стверджує Sportinfo.az.

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Першим пропозицію отримав Шевченко. Віце-президент АФФА Ельшад Насіров особитсо наполягав на кандидатурі 47-річного фахівця і провів з ним телефонну розмову. Втім, Шевченко відмовився, оскільки готується очолити УАФ.

Потім АФФА звернулася до 71-річного Олега Блохіна і також зазнала невдачі. Легенда українського футболу не збирався відновлювати тренерську кар'єру, яка завершилася майже 10 років тому, коли його звільнило Динамо.

Нагадаємо, у листопаді збірну Азербайджану покинув італієць Джанні Де Б'язі, який завершив групу відбору Євро-2024 на передостанньому місці.

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