Очільник українського футболу Андрій Шевченко вперше відвідав міжнародний захід у новій для себе іпостасі.

"Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА, який збирає представників усіх європейських футбольних асоціацій.

Шевченко зізнався, за яку збірну гратиме його син – форвард обиратиме поміж Україною, США та Англією

Провели зустрічі з делегаціями Німеччини та Італії. Обговорили ⁠⁠можливість вивчення досвіду з підготовки та навчання тренерів та організації літніх футбольних таборів для українських дітей. Окремо з німецькими колегами обговорили заявку Німеччини, Бельгії та Нідерландів на проведення жіночого чемпіонату світу-2027 та організації благодійних заходів.

Сьогодні заплановано ще декілька зустрічей, про які напишу окремо", – відрапортував Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.

Шевченко назвав країну, на яку рівнятиметься у своїй роботі – вона свого часу також пережила війну