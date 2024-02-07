Шевченко принял участие в конгрессе УЕФА – обладатель "Золотого мяча" дебютировал на посту президента УАФ
Глава украинского футбола Андрей Шевченко впервые посетил международное мероприятие в новой для себя ипостаси.
"Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА, который собирает представителей всех европейских футбольных ассоциаций.
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Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта по подготовке и обучению тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей. Отдельно с немецкими коллегами обсудили заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение женского чемпионата мира-2027 и организации благотворительных мероприятий.
Сегодня запланировано еще несколько встреч, о которых напишу отдельно", – отрапортовал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.
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