Польський нападник берлінської Герти Кшиштоф Пйонтек справді повернувся у чемпіонат Італії, але не в Дженоа.

Очікувалося, що 26-річний нападник приєднається до команди Андрія Шевченка. Дженоа нібито навіть приготувала 17 млн євро, аби повернути Пйонтека, який провів у складі "грифонів" сезон 2018/19 і перебрався у Мілан.

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Однак генуезцям доведеться шукати іншого кандидата для підсилення атаки. Поляк завершує трансфер у Фіорентину. Пйонтек вже прибув у розташування клубу і пройшов медогляд. Прес-служба "фіалок" у своїх соцмережах вже навіть опублікувала футболку з номером форварда – 19. У нинішньому сезоні поляк провів у складі Герти 9 матчів, став автором одного гола та одного асисту.

Вочевидь, Фіорентина бачить у Пйонтеку заміну Душану Влаховічу. Серб влітку стане вільним агентом. Не виключено, що "фіалки" продадуть його взимку, якщо отримають справді вигідну пропозицію.

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