Кшиштоф Пйонтек незабаром може покинути Німеччину й повернутись в Італію, а саме в Геную, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Тамтешній клуб на чолі з українським фахівцем вже контактував з Гертою і попередньо домовився про трансфер поляка. Йдеться про оренду з правом викупу за 17 мільйонів євро. Тепер все у руках 26-річного нападника, якому треба лише погодитись на перехід.

Нагадаємо, Пйонтек чудово провів у Дженоа сезон 2018/19, після чого його придбав Мілан. Заграти у гранді Кшиштофу не вдалось, а тому за рік його продали в Герту. За "Стару Леді" форвард цієї кампанії провів лише 358 хвилин, у яких відзначився єдиним м'ячем.

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