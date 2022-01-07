Польский нападающий берлинской Герты Кшиштоф Пйонтек действительно вернулся в чемпионат Италии, но не в Дженоа.

Ожидалось, что 26-летний нападающий присоединится к команде Андрея Шевченко. Дженоа якобы даже приготовила 17 млн ​​евро, чтобы вернуть Пйонтека, кторый провел в составе "грифонов" сезон 2018/19 и перебрался в Милан.

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Однако генуэзцам придется искать другого кандидата для усиления атаки. Поляк завершает трансфер в Фиорентину. Пйонтек уже прибыл в расположение клуба и прошел медосмотр. Пресс-служба "фиалок" в своих соцсетях уже даже опубликовала футболку с номером форварда – 19. В нынешнем сезоне поляк провел в составе Герты 9 матчей, стал автором одного гола и одного ассиста.

Очевидно, что Фиорентина видит в Пйонтеке замену Душану Влаховичу. Серб летом станет свободным агентом. Не исключено, что фиалки продадут его зимой, если получат действительно выгодное предложение.

Шевченко второй раз подряд набрал очки в Серии А – изысканный гол принес Дженоа тяжелую ничью с Сассуоло