Барселона та Астон Вілла узгодили оренду 29-річного бразильця, повідомляють прес-служби обох клубів. Угода розрахована до кінця сезону і містить опцію викупу за 35 млн євро.

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Протягом наступних 48 годин Філіппе вирушить у Бірмінгем, де пройде медичне обстеження. Також йому ще потрібно отримати дозвіл на роботу в Англії. За неофіційною інформацією, саме Астон Вілла платитиме хавбеку більшу частину зарплатні (65%).

Нагадаємо, Коутінью перебрався в Барселону із Ліверпуля у 2018-му за 135 мільйонів євро. Відтоді Філіппе провів у синьо-гранатовій футболці 106 поєдинків, у яких забив 25 м'ячів та віддав 14 асистів.

Зараз команда Стівена Джеррарда йде 13-ю у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

El FC Barcelona y el @AVFCOfficial han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Philippe Coutinho hasta el final de esta temporada — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

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