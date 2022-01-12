Дженоа отримала неприємні новини перед матчем 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана.

Дженоа на своєму офіційному сайті повідомила, що двоє гравців команди здали позитивні тести на коронавірус.

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Прізвища футболістів не розкриваються. Наразі вони пішли на самоізоляцію, про що було поінформовали компетентні органи охорони здоров'я.

Додамо, що вже завтра, 13 січня, "грифонам" належить зіграти з Міланом у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Вже з'явились чутки про можливу відставку Шевченка, тож поєдинок проти "россонері" може вирішити подальшу долю українця у клубі.

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