Матч Кубка Італії проти Мілана може змусити керівництво генуезців змінити свою думку про Андрія Шевченка. Поки робота штабу українця не принесла результату, на який сподівалися. Все голосніше звучать думки щодо відставки.

Шевченко отримав вердикт щодо майбутнього від босів Дженоа

Напередодні на засіданні боси Дженоа висловили підтримку Шевченку, але вже сам факт обговорення цього питання говорить, що позиції фахівця стали хиткими. Напередодні в пресі з'явилися перші імена на заміну. Йшлося про Давіде Баллардіні та Роландо Марана, які досі на контракті з клубом.

Зрештою, апеннінські ЗМІ не зупиняються. Calciomercato з посиланням на Secolo XIX рапортує, що Дженоа цікавиться іще двома фахівцями. Генуезцям приписують інтерес до Паля Дардая та Бруно Лаббадії. Останнім місцем роботи для обох стала берлінська Герта.

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