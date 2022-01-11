Суперкубок Іспанії

Барселона – Реал

12 січня, 21:00. Ер-Ріяд, стадіон Перлина

Телетрансляція на MEGOGO

Іспанські гранди на різних етапах еволюції. Карло Анчелотті трішки підправив гру Реала та крокує до чемпіонства. Ставка на свободу для зірок повністю себе виправдовує. Це зріла команда, яка знає свої сильні та слабкі сторони. Барселона навпаки лише на початку шляху – Хаві поступово прищеплює свій футбол. Через кадрові проблеми процес затягується, результати приходять важко. Суперкубок може стати єдиним шансом каталонців на трофей у цьому сезоні. Барса далеко не фаворит і вже два роки програє Ель Класіко.

Атлетіко – Атлетік

13 січня, 21:00. Ер-Ріяд, стадіон Перлина

Телетрансляція на MEGOGO

Суперкубок Іспанії повертається в Саудівську Аравію в топ-складі. Можливо, Атлетік трішки поступається конкурентам за статусом, але славиться успіхами в кубкових турнірах. Минулого року баски виграли Суперкопу, здолавши і Реал, і Барселону. Однак тепер треба вибивати Атлетіко. "Матрацники" продовжують підсилювати атаку, але гра видовищнішою не стає. Результати з початком зими взагалі перетворилися на катастрофу – Дієго Сімеоне виграв лише один з 6 матчів чемпіонату. Команді потрібне термінове перезавантаження.

Кубок ліги та скандал від Клоппа

Тоттенхем – Челсі

12 січня, 21:45. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Челсі однією ногою у фіналі Кубка ліги після впевненої домашньої перемоги над Тоттенхемом. Томас Тухель переграв Антоніо Конте в усіх аспектах. Челсі був кращим як командно, так і індивідуально. Зієш провів розкішний матч, а Лукаку всіма силами намагався реабілітуватися за скандальне інтерв'ю. Цікаво, що підготував Тоттенхем на матч-відповідь, але долю протистояння, здається, вирішено.

Ліверпуль – Арсенал

13 січня, 21:45. Ліверпуль, Анфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Ліверпуль не зустрівся з Арсеналом минулого тижня – матч перенесли на прохання мерсисайдців, в яких нібито трапився спалах коронавірусу. Юрген Клопп згодом повідомив, що майже всі тести (крім Трента) виявилися хибнопозитивними. Дивна ситуація. Інші клуби звинувачують Ліверпуль у хитрощах і брехні. Навмисно чи не навмисно, але Клопп отримав додатковий час на підготовку до Арсенала, який зараз на ходу. Команда Мікеля Артети застрибнула в топ-4 АПЛ, почала стабільно перемагати та дала бій навіть Ман Сіті. Попереду цікава двоматчева дуель. Додаткова перевага "канонірів" – менші втрати через Кубок Африки.

Шева на межі звільнення

Аталанта – Венеція

12 січня, 18:30. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі Футбол 1

Українці з абсолютно різними завданнями підходять до 1/8 фіналу Кубка Італії. Від Маліновського чекаємо тільки перемоги над скромною Венецією, яка бореться за виживання в Серії А. На вихідних Аталанта рознесла Удінезе, а Руслан відзначився голом і асистом. Він провів чудовий матч і відбув на полі всі 90 хвилин, що рідкість. Тому в кубку Джан П'єро Гасперіні може дати Маліновському відпочинок. Наприкінці осені Аталанта розгромила Венецію в чемпіонаті.

Мілан – Дженоа

13 січня, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі Футбол 1

Андрій Шевченко повертається на Сан-Сіро в жахливому настрої. Немає часу на думки про теплу зустріч з трибунами – поразка від Спеції спровокувала чутки про звільнення. Шеві потрібні результати, потрібна гра, потрібно хоч щось, за що можна зачепитися. Дженоа виглядає безнадійно. Майже нічого не створює і водночас багато дозволяє біля своїх воріт. Пройшов той період, коли ми шукали позитив у дрібницях. Лазарет пустіє, приходять нові футболісти, вже й суперники простіші, а покращення нема. Жодної перемоги за 9 турів Серії А, статистика голів – 3:15. І не варто чекати, що Мілан зробить подарунок. У "россонері" величезні втрати, але Стефано Піолі тримає команду на плаву та залишається в чемпіонських перегонах.

Суперкубок Італії

Інтер – Ювентус

12 січня, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі Футбол 1

Інтер – прекрасний. "Нерадзуррі" виграли вісім попередніх матчів Серії А, а в шести з них не пропустили жодного гола. Сімоне Індзагі легко відстрілює аутсайдерів і не програє прямим конкурентам. Команда перевершує всі очікування після літньої втрати тренера та лідерів. Інша справа Ювентус. Макс Аллегрі за пів року не зумів повернути туринцям чемпіонську гру. Перемоги прийшли, зона ЛЧ вже поблизу, але нинішній Юве не вселяє страху і має очевидні слабкості. Наполі і Рома минулого тижня їх підсвітили. Ювентус врятував попереднє Derby d'Italia на останніх хвилинах завдяки пенальті. У середу нервів буде не менше.

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