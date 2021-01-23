Майбутнє Френка Лемпарда у Челсі залишається під питанням, а лондонці щосили намагаються знайти йому потенційну заміну.

Челсі продовжує лихоманити. "Аристократи" в останніх 10 матчах у всіх турнірах здобули лише 3 перемоги та двічі зіграли внічию. Такі результати розчаровують керівництво лондонців, яке витратило понад 240 млн влітку на трансфери.

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Остаточне рішення щодо майбутнього Френка Лемпарда ухвалюватиме Роман Абрамович, але враховуватиме і результат минулого сезону, який Челсі завершив на 4 сходинці. Наразі майбутнє 42-річного фахівця невирішене, а тому невідомо, чи звільнять його посеред сезону, чи по завершенні.

За інформацією ESPN, якщо відставка трапиться незабаром, то боси розглядають на вакантне місце двох кандидатів, які могли б виконувати обов'язки головного тренера: Авраама Гранта, який вже працював з "пенсіонерами" та Андрія Шевченка, який очолює збірну України.

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Якщо ж Лемпард залишиться до кінця поточної кампанії, то влітку, ймовірно, запросять Томаса Тухеля, якого вважають головним фаворитом на місце Френка. Запасним варіантом є Ральф Рангнік, а от Массіміліано Аллегрі вибув із шорт-листа потенційних майбутніх тренерів, повідомляє Крістіан Фальк у своєму Twitter.

Челсі у поточному сезоні розташувався на 8-му місці в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера – Манчестер Юнайтед – на 11 пунктів. В 1/8 ЛЧ "сині" протистоятимуть Атлетіко.

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