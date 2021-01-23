Будущее Фрэнка Лэмпарда в Челси остается под вопросом, а лондонцы изо всех сил стараются найти ему потенциальную замену.

Челси продолжает лихорадить. "Аристократы" в последних 10 матчах во всех турнирах одержали лишь 3 победы и дважды сыграли вничью. Такие результаты разочаровывают руководство лондонцев, которое потратило более 240 млн летом на трансферы.

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Окончательное решение относительно будущего Фрэнка Лэмпарда будет принимать Роман Абрамович, но будет учитывать и результат прошлого сезона, который Челси завершил на 4 строчке. Сейчас будущее 42-летнего специалиста неопределенное, поэтому неизвестно, уволят его посреди сезона, или по завершении.

По информации ESPN, если отставка случится вскоре, то боссы рассматривают на вакантное место двух кандидатов, которые могли бы выполнять обязанности главного тренера: Авраама Гранта, который уже работал с "пенсионерами" и Андрея Шевченко, который возглавляет сборную Украины.

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Если же Лэмпард останется до конца текущей кампании, то летом, вероятно, пригласят Томаса Тухеля, которого считают главным фаворитом на место Фрэнка. Запасным вариантом является Ральф Рангник, а вот Массимилиано Аллегри выбыл из шорт-листа потенциальных будущих тренеров, сообщает Кристиан Фальк в своем Twitter.

Челси в этом сезоне расположился на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера – Манчестер Юнайтед – на 11 пунктов. В 1/8 ЛЧ "синие" будет противостоять Атлетико.

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