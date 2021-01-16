Грант вперше відреагував на чутки про повернення в Челсі
Авраам Грант, найефективніший тренер Челсі часів правління Абрамовича, висловився щодо ймовірного тренерства "пенсіонерів".
"Я знаю, яка інформація поширюється в ЗМІ. Отримав безліч повідомлень від уболівальників Челсі в соцмережах, це приємно. Але мушу сказати, що не отримував з клубу офіційних звернень.
Лемпард у великій небезпеці – Челсі вже має тренера в разі катастрофи і готує гучне призначення на літо
Що стосується нинішньої ситуації в Челсі, то зараз всім потрібно трохи часу, сил та правильних рішень. Вірю, що Френк Лемпард добре впорається з роботою і принесе користь клубу. Всім – успіхів", – сказав Грант у відеозверненні в Instagram.
Зауважимо, ім'я 65-річного Авраама фігурує у списку наступників Лемпарда. Зокрема, повідомлялось, що він може очолити Челсі у разі несподіваного звільнення Френка посеред сезону.
Також серед претендентів на тренерський місток лондонців називають Юліана Нагельсманна (РБ Лейпциг), Брендана Роджерса (Лестер), Ральфа Хазенхюттля (Саутгемптон), Массіміліано Аллегрі (без роботи з літа 2019-го), Томаса Тухеля (нещодавно покинув ПСЖ) та навіть Андрія Шевченка.
Челсі занапастив кар'єру "нового Кака". Лукаку та Де Брюйне – теж могли зникнути з радарів