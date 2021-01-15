На фоні невдалих результатів "пенсіонерів" (2 перемоги в останніх 8 матчах) з'являється все більше чуток про відхід Френка Лемпарда з лондонського клубу. Ба більше, "аристократи" вже знайшли заміну чинному тренеру на різні випадки.

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Як стверджує журналіст Крістіан Фальк у своєму Twitter, у разі раптового звільнення Лемпарда команду очолить найефективніший тренер Челсі Авраам Грант та працюватиме до літа. Вже по завершенні сезону обов'язки наставника запропонують екс-тренеру ПСЖ Томасу Тухелю.

До слова, також серед претендентів на тренерський місток лондонців називають Юліана Нагельсманна (РБ Лейпциг), Брендана Роджерса (Лестер), Ральфа Хазенхюттля (Саутгемптон), Массіміліано Аллегрі (без роботи з літа 2019-го) та навіть Андрія Шевченка.

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