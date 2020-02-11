Шевченко відкрив таємницю відвідин зборів Динамо і Шахтаря

Андрій Шевченко та Олексій Михайличенко під час зборів у Туреччині / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від побаченого на зборах грандів українського футболу.

"Ми відвідали тренувальні табори українських клубів у Туреччині. Побували в Динамо й Шахтарі. Команди вже отримують навантаження, триває підготовка до старту другої частини сезону. Ми добре поспілкувалися з хлопцями, з тренерами команд. Оцінили стан, в якому перебувають футболісти.

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Це була планова поїздка, зі мною були Андреа Малдера та Андреа Адзалін — тренер із фізпідготовки, який приєднається до штабу цього року. До речі, він уже був присутнім на останньому зборі команди перед матчами з Естонією та Сербією. У той же час продовжить свою роботу в збірній Іван Баштовий.

Наш штаб отримав важливі дані щодо готовності окремих виконавців. Загалом я задоволений побаченим у Туреччині, наші хлопці перебувають у гарному настрої", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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