"Австрія колись була частиною України": Васильков оцінив рівень суперників "синьо-жовтих" на Євро-2020

Прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков поміркував над шансами національної команди на чемпіонаті Європи, що відбудеться влітку.

"У нашій групі варто виділити кожну збірну, адже там грають досить багато сильних футболістів. Нідерланди називають фаворитом групи, там багато гравців торішнього покоління Аяксу.

Австрія колись була частиною України, цей матч буде історичним. Третьої команди ще немає, хоча, Румунію хочеться менше за все, адже вона гратиме за домашніх трибун.

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Але серед всіх потенційних суперників я би виділив Косово. У них шалений прогрес, а це збірна, яка "бігає" лише другий цикл – вона щойно утворилася. Я класно пам’ятаю наші матчі з ними у відборі на чемпіонат світу: у Кракові ми перемогли 3:0, але була мить, коли все могло перевернутися з ніг на голову. І зараз косовари у єврокваліфікації не втримали перевагу в Празі проти чехів, а могли би стати другими і напряму вийти до фінальної стадії.

Я бував на чемпіонатах світу та Европи поспіль з 2004-го, здається, року, і хочу від себе сказати, що перемога у групі може нічого не гарантувати. Євро тепер тривалий турнір, гратимуть на четвертий день, тому переможе той, хто правильно розподілить сили", – сказав Васильков в інтерв’ю Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2020 на збірну України очікують зустрічі з Австрією та Нідерландами. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий наприкінці березня.

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