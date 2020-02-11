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Шевченко открыл тайну посещения сборов Динамо и Шахтера

19:09 131 Читати українською
Шевченко открыл тайну посещения сборов Динамо и Шахтера
Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко во время сборов в Турции / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от увиденного на сборах грандов украинского футбола.

"Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в Динамо и Шахтере. Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты.

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Это была плановая поездка, со мной были Андреа Малдера и Андреа Адзалин – тренер по физподготовке, который присоединится к штабу в этом году. Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией. В то же время продолжит свою работу в сборной Иван Баштовой.

Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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