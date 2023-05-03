Повноцінного головного тренера "синьо-жовті" все ще не отримали, зате тепер мають амбасадора. Ним став Олександр Усик – чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Знаменитий боксер допомагатиме збірній у реалізації соціальних проектів. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Усик допомагатиме, зокрема, в організації виїздів на матчі збірної України воїнів, які зазнали поранень на фронті. Найближчий такий виїзд наших Героїв запланований на поєдинок відбору до Євро-2024 Україна – Мальта, який відбудеться у словацькій Трнаві 19 червня.

Олександр вже має відповідний досвід. За його активної участі нам вдалося подарувати воїнам перегляд матчу головної команди у Кракові, де 27 вересня минулого року збірна в рамках розіграшу Ліги націй УЄФА 2022/23 зустрічалась з командою Шотландії.

Крім того, спільно з УАФ та національною збірною Олександр Усик допомагатиме в реалізації інших соціальних заходів, спрямованих на реабілітацію військових. Це, зокрема, організація футбольних турнірів за участю учасників війни за Незалежність України, допомога медичним закладам, де проходять лікування поранені воїни, а також благодійні акції на підтримку родин загиблих військових та інші важливі напрямки.

Дякую Олександру за його патріотизм і готовність підтримувати та допомагати військовим, яких він часто відвідує на передовій. Для національної збірної та нашої футбольної спільноти загалом участь у подібних соціальних проектах, спрямованих на допомогу в реабілітації захисників-Героїв, є надзвичайно почесною місією. Важливою така підтримка і можливість відволіктися від війни є для самих воїнів, які ризикували життям заради захисту Незалежності України. Впевнений, що така співпраця надихатиме і футболістів збірної, де в козака Усика є чимало друзів. Олександре, ласкаво просимо в команду", – написав Павелко у Facebook.

Цікаво, що Усик отримав ігрову футболку збірної з 17-м номером. Під ним у команді зазвичай виступає Олександр Зінченко з Арсенала.